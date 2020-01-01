وزيرة الصحة : 18 وفاة و1906 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و812 حالة تعافٍ

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة، و1906 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و812 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في محافظات: طوباس (1)، بيت لحم (1)، جنين (4)، نابلس (2)، قلقيلية (1)، قطاع غزة (6)، مدينة القدس (3).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (166)، نابلس (202)، بيت لحم (135)، قلقيلية (60)، رام الله والبيرة (168)، جنين (137)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (85)، طولكرم (64)، طوباس (56)، ضواحي القدس (30)، مدينة القدس (140)، قطاع غزة (656)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 7642 فحصا.

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (92)، جنين (42)، نابلس (42)، طولكرم (41)، رام الله والبيرة (73)، بيت لحم (139)، طوباس (11)، قلقيلية (27)، سلفيت (65)، قطاع غزة (210)، مدينة القدس (70).

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 80.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.