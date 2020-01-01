نتنياهو يستقبل "شخصيا" أول طائرة تجارية إماراتية قادمة من دبي... فيديو

القدس المحتلة / سما /

وصلت إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الخميس، أول طائرة تجارية تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية.

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بثا حيا لاستقبال الأخير ركاب الطائرة التجارية (FZ1163) في المطار.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لها على تويتر: "رئيس الوزراء نتنياهو استقبل شخصياً ركاب الطائرة الإماراتية في مطار بن غوريون الدولي ويجري مقابلة مع قناة دبي".

وأضافت: "هبطت أول رحلة تجارية تابعة لـ"فلاي دبي" في إسرائيل وقال رئيس الوزراء نتنياهو في حفل استقبال الرحلة: "هذه لحظة تاريخية. هذه أول رحلة تجارية من دبي إلى إسرائيل وتفتح فصل جديد لعشرات الرحلات الجوية أسبوعيا بين إسرائيل والإمارات وتمثل بشرى متميزة على صعيد التجارة والسياحة. اهلا وسهلا".

وأقلعت الطائرة التجارية الأولى من دبي إلى إسرائيل من مطار دبي الساعة 9:40 بالتوقيت المحلي.

وسبق أن أقلت شركة "فلاي دبي" و"الاتحاد" الإماراتيتان الشهر الماضي وفودا إسرائيلية رسمية إلى الإمارت، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة طيران إماراتية بتفعيل خدمة تجارية إلى تل أبيب.

وكانت "فلاي دبي" أعلنت في السابق أنها ستسير طائرتين يوميا بين دبي وتل أبيب بدءا من 26 نوفمبر/تشرين الثاني (اليوم الخميس)، فيما أعلنت الاتحاد للطيران أن رحلاتها إلى تل أبيب ستنطلق بداية مارس/ آذار المقبل.

والأحد الماضي صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل لمواطنيها ومواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول.

وسبق أن صادق مجلس الوزراء الإماراتي على الاتفاقية التي تم توقيعها بين تل أبيب وأبوظبي الشهر الماضي.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وقعت إسرائيل في واشنطن اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.