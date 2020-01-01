التربية: فوز المدارس الفلسطينية في قطر بمراكز مُتقدمة في مسابقة البحث العلمي والابتكار

رام الله / سما /

فازت المدارس الفلسطينية في دولة قطر، بمراكز متقدمة في المعرض الافتراضي للمسابقة الوطنية للبحث العلمي والابتكار للعام 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، اليوم الخميس، إن المدارس الفلسطينية فازت بالمركز الثالث مكرر للمرحلة الإعدادية، في مجال علوم الأرض والعلوم البيئية بعنوان "لتبدأ الحياة من جديد مع بطاقات كأس العالم- إعادة تدوير سعف النخيل لإنتاج بطاقات صديقة للبيئة" للمعلمة صفاء عتوم، والطالبتين ورود نادر وغنى الصباغ، حيث بلغ عدد الأبحاث المشاركة في المرحلة الإعدادية على مستوى قطر 340 بحثا تأهّل منها 58.

كما فازت المدارس الفلسطينية بالمركز الفضي في أولمبياد كتارا المدرسي لعلم الفلك في فرع اللوحات والرسومات، بإشراف صفاء عتوم وياسر بدوي، ومشاركة الطالبات لين داوود، وأسماء عمار، ورولا علي، وشهد أنس، وتالا أبو طه، وسارة الحسامي، وذلك من بين مئات الأبحاث المُقدمة في معظم مدارس قطر.

ويهدف البحث بعنوان "لتبدأ الحياة من جديد مع بطاقات كأس العالم- إعادة تدوير سعف النخيل لإنتاج بطاقات صديقة للبيئة"، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 بركيزتها الرابعة للتنمية البيئية، وتحقيق تناسق وانسجام بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة، وصنع بطاقات لدخول مباريات كأس العالم بحيث تكون البطاقات صديقة للبيئة، ودعم هذه البطاقات بالبذور، لتُنبت البذور عند التخلص منها، وتعطي نباتات في كل مكان تُوجد فيه، وأيضا إرسال سفراء لقطر من خلال البطاقات المُدعّمة بالبذور، والتي تنمو لاحقاً في كل دول العالم معلنةً عن حياة جديدة.

وأشادت الوزارة بالإنجاز الجديد للمدارس الفلسطينية، خاصة في ظل جائحة "كورونا"، مثمنة هذا التميّز وسمو رسالة هذه المدارس، واعتزازها بالكوادر العاملة فيها وكافة الكوادر التربوية الفلسطينية.