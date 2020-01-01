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كيف تحدد الأسرة قواعدها الخاصة مع الأطفال

الخميس 26 نوفمبر 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تحدد الأسرة قواعدها الخاصة مع الأطفال



وكالات / سما /

كثيرا ما يقارن الأطفال أنفسهم بأصدقائهم. فيقولون إنه يتم السماح لهم بقضاء وقت أطول على الإنترنت أو يمكنهم لعب ألعاب الفيديو أو يمكنهم النوم في وقت متأخر أو يحصلون على مصروف أكثر أو أن آباءهم يشترون لهم ملابس أفضل.

أحيانا ما يكون من الصعب التفاعل مع مقارنات من قبيل "ولكن الأطفال الآخرين يسمح لهم بفعل هذا". إذن كيف يجب أن يكون رد فعل الآباء.

وتقول الخبيرة التربوية نيكولا شميت إنه من المهم رسم حدود، مثل قول شيء مثل: "نعم يمكنني تخيل أن الأطفال الآخرين يُسمح لهم بفعل هذا. ولكن كل أسرة لها قواعدها الخاصة ونحن مختلفون".

وتوضح شميت أنه من المهم للغاية أن تعلم الأطفال قواعد واضحة. حتى في سن الثالثة، يجب تعليم الأطفال قيم عالمية مثل أن السرقة وإيذاء الآخرين خطأ.

ثم بعد ذلك هناك قواعد فردية يجب على كل أسرة تحديدها، مثل أن الوجبات تؤكل على الطاولة معا وليس على الأريكة. ويمكن أن تشمل قواعد الوجبات من يمكن أن ينهض بعد الانتهاء من تناول طعامه أو ما إذا كان يجب عليهم البقاء حتى ينتهي الجميع.

إذا ما كان طفلك يريد فعل شيء فقط لأن صديقه مسموح له فعله، مثل الدردشة عبر الإنترنت لأكثر من ساعتين، يمكن هنا القول: "نعم أسمعك. وأعلم ان ساعتين ليست كافيتين لك، ولكن أكثر من ذلك ليس صحيا لمخك".

وفي حين أن بعض القواعد يجب عدم التهاون فيها، يمكن إحداث استثناءات في أخرى. على سبيل المثال، فيما يتعلق بأوقات التلفاز، تقترح شميت شيئا مثل " حسنا في نهاية الأسبوع سوف يكون هناك يوم للتلفزيون. سوف نمكث في الفراش ونشاهد الأفلام معا طوال اليوم".

#الأطفال #العائلة #الإنترنت #الأسرة

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