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نتنياهو يهدد : لا شك أن إسرائيل في طريقها إلى الانتخابات

الخميس 26 نوفمبر 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد : لا شك أن إسرائيل في طريقها إلى الانتخابات



القدس المحتلة / سما /

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) بأن إسرائيل على وشك إجراء انتخابات ، وألقى باللوم على حزب أزرق أبيض في ذلك ، على الرغم من رفض الليكود إقرار ميزانية 2021.

وفي حفل استقبال أول رحلة تجارية من دبي إلى تل ابيب ، قال نتنياهو : "عندما لا يتم احترام الاتفاقات من قبل أزرق أبيض ، فإننا بالتأكيد في طريقنا إلى الانتخابات".

وأشار نتنياهو إلى تصريحات غانتس في المحادثات المغلقة التي ذكرناها ، والتي بموجبها يعلم أن نتنياهو لن ينفذ اتفاق التناوب. وقال نتنياهو "إذا رأينا نهجا مختلفا من قبل الأزرق والأبيض ، والتعاون ، فيمكننا مواصلة العمل معا". "إذا لم يكن الأمر كذلك ، أعتقد أن الجميع يفهم أن هذا يؤدي إلى الانتخابات. أفضل أن نتحد وننخرط في الأشياء التي نقوم بها هنا مثل إحلال السلام الحقيقي وإدخال اللقاحات".

ورد حزب الأزرق والأبيض على كلام نتنياهو بالقول: "من يخالف الاتفاقات ويصر على التعيينات ويحرم اقرار موازنة الدولة لدوافع سياسية وشخصية لأشهر هو بنيامين نتنياهو.

#نتنياهو #غانتس #انتخابات

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