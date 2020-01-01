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"التعليم العالي" توقع اتفاقية لتمويل صندوق إقراض الطلبة بـ 300 ألف دينار

الخميس 26 نوفمبر 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" توقع اتفاقية لتمويل صندوق إقراض الطلبة بـ 300 ألف دينار



رام الله / سما /

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الخميس، اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، لتمويل صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بـ 300 ألف دينار.

وتنص الاتفاقية التي وقعت برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، على تخصيص هذا المبلغ لدعم قطاع التعليم العالي في فلسطين، من خلال تقديم قروض حسنة وميسرة للطلبة المحتاجين، وفق آليات عمل صندوق الإقراض، لتغطية أقساطهم الجامعية، على أن يتم استردادها لصالح صندوق إقراض الطلبة وفق الأنظمة المعمول بها.

وقال أبو مويس عقب توقيع الاتفاقية، إنها تأتي في إطار تحقيق توجيهات رئيس الوزراء لتركيز الجهود الوطنية، للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا" في فلسطين، وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأضاف ان الاتفاقية تأتي تماشيا مع أهداف الوزارة، لتوفير قروض للطلبة المنتظمين في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، لتمكينهم من استكمال تعليمهم، وتنفيذا لسياسات الحكومة بشأن توجيه الطلبة إلى التخصصات التعليمية، التي تساهم في بناء مؤسسات الدولة، وخدمة المجتمع الفلسطيني في ضوء السياسة التعليمية العامة المعتمدة.

من جانبه، أكد ناصر الدين أن الاتفاقية تسعى للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" على الطلبة وعائلاتهم المتضررة، مشيرا إلى ان توجيه الدعم سيكون من خلال المسوحات الاجتماعية التي تنفذها جهات الاختصاص.

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