بالرابط .. "صندوق الشباب" يعلن بدء التسجيل للاستفادة من قروض الزواج

غزة / سما /

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة عن بدء التسجيل للاستفادة من قرض الزواج الحسن دورة نوفمبر 2020.

وقال مدير عام الصندوق الأستاذ عصام الهبيل: "أن القرض يأتي انطلاقًا من جهود الصندوق للتخفيف من المشاكل الصعبة التي يعاني منها الشباب الفلسطيني بسبب الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها فئة الشباب على وجه الخصوص"، لافتًا إلى أن الصندوق يسعى لتطوير خدماته لتشمل مجالات متعددة تهم الشباب.

وأضاف: "التسجيل لقرض الزواج الحسن متاح أمام كافة الشباب الفلسطينيين الراغبين بالزواج ممن لم يسبق لهم الزواج وتتراوح أعمارهم بين 28-35 عامًا، ويحصل المستفيد على قرض بمبلغ 2000 دولار على أن يسدد شهريًا بقيمة 50 دولار بدون فائدة مالية".

ولفت إلى أن التسجيل للقرض من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق قسم الخدمات الإلكترونية www.pysf.ps، ويبدأ يوم الأحد 29/11/2020 وينتهي يوم الخميس 03/12/2020.

يشار إلى أن عدد الشباب المستفيدين من قروض الزواج الحسن منذ تأسيس الصندوق بلغ أكثر من 3500 شاب.





