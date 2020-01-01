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لازاريني : الاونروا تمر بأزمة مالية غير مسبوقة والوضع الصحي بغزة على وشك الانهيار

الخميس 26 نوفمبر 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني : الاونروا تمر بأزمة مالية غير مسبوقة والوضع الصحي بغزة على وشك الانهيار



غزة / سما /

أكد مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أن الوكالة تمر بأزمة مالية غير مسبوقة وهي على حافة الهاوية.

وقال لازاريني في تصريحات صحفية: "لأول مرة في تاريخ الأونروا لا يوجد لديها تمويل لتغطية مصروفاتها لنهاية العام، ونحن على حافة الهاوية"، لافتًا إلى أن تجنب السقوط يستدعي تدخل عاجل من المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للوكالة.

وأضاف: "الوكالة تمر في هذه المرحلة بأزمة مالية غير مسبوقة والنظام الصحي في غزة على وشك الانهيار بسبب كورونا"، مشددًا على أن الوكالة لا يمكنها السماح بانقطاع خدمات الوكالة عن الفلسطينيين.

واكد ان الاونروا ستعقد مؤتمرا دوليا للمانحين الربيع القادم لوضع رؤية استراتيجية للاونروا تضمن تمويل متعدد السنوات ولضمان التخلص من الازمة المالية المتواصلة.

وقال انه اتخذ قرارا واحد هو الاستمرار في تقديم الخدمات وعدم تقلصي الوظائف ودفع راتب شهر نوفمبر والذي قد يتاخر قليلا.

 

 

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