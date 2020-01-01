حكومة الاحتلال تسعى لوضع خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية

الضفة المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية، تعمل على وضع خطة لشرعنة كافة البؤر الاستيطانية العشوائية بالضفة الغربية، قبل انتهاء فترة ترمب.

ونقل موقع "والا" العبري، عن وزير الاستيطان تساحي هنغبي قوله: "إن الحكومة تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، قبل انتهاء فترة ترمب".

وبحسب الموقع، أشار الوزير هنغبي في خطاب له بالكنيست، بعد البدء بجمع تواقيع وزراء الحكومة، على عريضة تطالب بالعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، إلى أنه سيقدم قريبا خطة بهذا الخصوص من أجل المصادقة عليها.