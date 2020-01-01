نادي يخسر 13 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

دخل فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي التاريخ من الباب الخلفي بخسارته أمام مضيفه بورتو البرتغالي (0-2), ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة لدوري الأبطال.

وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصاءات, أن هذه الخسارة تحمل رقم 13 على التوالي للفريق الفرنسي في دوري الأبطال.

وأوضحت "أوبتا", أن مارسيليا حقق أسوأ معدل للهزائم المتتالية في تاريخ دوري الأبطال, ناهيك على أنه الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف في المسابقة هذا الموسم.

يشار إلى أن فريق مارسيليا يعتبر النادي الفرنسي الوحيد في التاريخ الذي حصد لقب دوري الأبطال عام 1993.