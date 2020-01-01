  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نادي يخسر 13 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا

الخميس 26 نوفمبر 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي يخسر 13 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا



وكالات / سما /

دخل فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي التاريخ من الباب الخلفي بخسارته أمام مضيفه بورتو البرتغالي (0-2), ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة لدوري الأبطال.

وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصاءات, أن هذه الخسارة تحمل رقم 13 على التوالي للفريق الفرنسي في دوري الأبطال.

وأوضحت "أوبتا", أن مارسيليا حقق أسوأ معدل للهزائم المتتالية في تاريخ دوري الأبطال, ناهيك على أنه الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف في المسابقة هذا الموسم.

يشار إلى أن فريق مارسيليا يعتبر النادي الفرنسي الوحيد في التاريخ الذي حصد لقب دوري الأبطال عام 1993.

#أولمبيك مارسيليا #مارسيليا #بورتو #دوري الأبطال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 20 العشرون

صورة .. سبب وفاة دييغو مارادونا

"فوقوا , اصحوا" .. إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)

الحكومة الإسرائيلية للجيش: استعدوا لاحتمال هجوم أميركي قريب في إيران

ليس لدي مشكلة معها كدولة... رئيس عربي يطلب من إسرائيل "إشارة واحدة" للتطبيع

تقرير: الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية على إيران

"الشعبية" تحذر السلطة الفلسطينية والحكومة من أي إجراءات جديدة بشأن غزة

الأخبار الرئيسية

لازاريني : الاونروا تمر بأزمة مالية غير مسبوقة والوضع الصحي بغزة على وشك الانهيار

الرجوب : خلافنا مع حماس على الانتخابات لن يوقف محادثات المصالحة

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و210 حالات تعافٍ

20201126093107

نتنياهو في استقبالها .. إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من الإمارات إلى إسرائيل

ماهر

شاهد.. الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الاخرس