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شاهد.. الفلسطيني محمد صالح يظهر لأول مرة مع البورسعيدي

الخميس 26 نوفمبر 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الفلسطيني محمد صالح يظهر لأول مرة مع البورسعيدي



القاهرة / سما /

ظهر الدولي الفلسطيني محمد صالح مع المصري البورسعيدي لأول مرة منذ عودته من الإصابة, وذلك خلال المباراة الودية أمام الرباط (7-0), استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكان صالح قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال ودية للمصري البورسعيدي في السابع من أبريل 2019, قبل أن يخضع لجراحة في ألمانيا, لكن عقب شفائه التام أعير لكهرباء الإسماعيلية 6 أشهر، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة المصري بقيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى في كل فريق.

وظهر اللاعب الفلسطيني بشكل جيد خلال ودية الرباط, لتكون المباراة الأولى له مع المصري البورسعيدي منذ حوالي عام و7 شهور.

يشار إلى أن صالح انضم لصفوف المصري البورسعيدي خلال الانتقالات الشتوية 2019, وقدّم مستويات مميزة مع الفريق قبل تعرضه للإصابة.

 

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#محمد صالح #المصري البورسعيدي

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