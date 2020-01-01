الاغاثة الطبية: فرق طبية لتوفير الرعاية المنزلية لمرضى ومخالطي كورونا بغزة

غزة / سما /

أكدت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية على استمراريتها بتقديم الخدمات الصحية المتنوعة في ظل الأزمة الحالية، حيث باشرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية بتجهيز فرق طبية لتوفير الرعاية المنزلية لمرضى ومخالطي كوفيد 19 اثناء العزل المنزلي بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا​ مؤخراً.

وقال طارق بدرة منسق المشروع ان الفرق التي تتابع حالات العزل المنزلي تتكون من طبيب وممرضه وباحثين اجتماعيين ومدخلي بيانات لرصد الحالات بشكل يومي، لمتابعة حالات الإصابة المعزولة منزلياً ومتابعة المخالطين لهم.

وتابع بالإضافة الى تقديم النصائح الطبية اللازمة لهم، والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهم وتقديم بعض الادوية ان اقتدت الحاجة.

وأفاد بأن الفريق الطبي يقوم بتوزيع طرد العزل المنزلي للمصابين يحتوي على مستلزمات وقائية تتمثل في الكمامات ومُعقمات طبية وفيتامينات بالإضافة لبعض النشرات التثقيفية على حالات العزل المنزلي للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

ومن جانبه تمنى بدرة على المواطنين كافة: "اتخاذ أقصى درجات الحذر واتباع إجراءات الوقاية والسلامة الشخصية والالتزام بمنازلهم واتباع تعليمات الجهات المختصة.

ويُذكر ان المشروع يُنفذ من قبل جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وبتمويل من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة في محافظتي غزة والشمال.