هيئة البث الإسرائيلي: نتنياهو يعد العدة لانتخابات جديدة

القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عقد سلسلة لقاءات مع شخصيات في حزب "الليكود"، بشأن إجراء انتخابات داخلية فيه تمهيدا للانتخابات العامة.

ونقلت الهيئة عن مصادر، قولها، إن نتنياهو يعد العدة لتبكير الانتخابات، حيث أجرى أمس سلسلة لقاءات مع أعضاء كتلة الليكود البرلمانية حول هذه المسألة، لإجراء انتخابات تمهيدية في الحزب.

وأفادت المصادر بأن نتنياهو أكد خلال هذه اللقاءات أنه لا ينوي تمرير ميزانية الدولة للعام المالي المقبل، مشددا على أن الهدف الآن هو الحفاظ على الحكومة الحالية قدر الإمكان.

من جهة أخرى، اتهم القيادي في حزب الليكود، الوزير زئيف ألكين، حزب "كاحول لافان" بزعامة وزير الدفاع بيني غانتس، بجر إسرائيل نحو انتخابات رابعة من خلال إقدامه على تشكيل لجنة لتقصي حقائق قضية شراء الغواصات، واصفا هذه الخطوة باليائسة.

وقال ألكين إن رئيس حزب "يامينا"، نفتالي بينت، ينوي التحالف مع "يسار الوسط"، وأنه يمهد الطريق لذلك.