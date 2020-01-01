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استئناف العمل بمعبر رفح لليوم الثالث والأخير

الخميس 26 نوفمبر 2020 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف العمل بمعبر رفح لليوم الثالث والأخير



غزة / سما /

استؤنف، صباح الخميس، العمل بمعبر رفح البري، في اليوم الثالث والأخير لفتحه في كلا الاتجاهين.

وقالت وزارة الداخلية، إن حافلات المسافرين بدأت بمغادرة قطاع غزة باتجاه الجانب المصري بعد تجهيزها من قبل أطقم هيئة المعابر.

وذكرت الهيئة العامة للمعابر، أن العمل عبر المعبر شهد يوم أمس مغادرة 936 مسافراً ووصول 246 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 43 مسافراً.

وأضافت الهيئة أن أطقمها، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية عملت على تسهيل مغادرة المسافرين واستقبال العائدين وفق البروتوكول المعتمد بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن فتح معبر رفح لمدة 3 أيام في كلا الاتجاهين بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس.

#معبر رفح #مصر #غزة

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