استئناف العمل بمعبر رفح لليوم الثالث والأخير

غزة / سما /

استؤنف، صباح الخميس، العمل بمعبر رفح البري، في اليوم الثالث والأخير لفتحه في كلا الاتجاهين.

وقالت وزارة الداخلية، إن حافلات المسافرين بدأت بمغادرة قطاع غزة باتجاه الجانب المصري بعد تجهيزها من قبل أطقم هيئة المعابر.

وذكرت الهيئة العامة للمعابر، أن العمل عبر المعبر شهد يوم أمس مغادرة 936 مسافراً ووصول 246 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 43 مسافراً.

وأضافت الهيئة أن أطقمها، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية عملت على تسهيل مغادرة المسافرين واستقبال العائدين وفق البروتوكول المعتمد بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن فتح معبر رفح لمدة 3 أيام في كلا الاتجاهين بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس.