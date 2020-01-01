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التربية تُطلق برنامج تهيئة معلمي غرف المصادر الجُدد

الخميس 26 نوفمبر 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم عن بُعد، اليوم الخميس، برنامج تهيئة معلمي غرف المصادر الجُدد، الذي يستهدف 60 معلما جديدا.

وأوضح مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، أن التدريب، الذي أطلقته الإدارة العامة للإرشاد والمعهد الوطني للتدريب والتأهيل التربوي، يأتي في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى رفع الكفايات المهنيّة للمعلّمين عموماً والجدد بشكل خاص، وتطوير مهارات المعلمين في إدارة العملية التعليمية التعلّمية، وآليات التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة والملتحقين بغرف المصادر؛ والذين يعانون من صعوبات التعلم. 

وأكد أهمية هذا البرنامج في تعزيز نهج التكاملية بين الإدارات العامة المعنية في الوزارة؛ لتطوير مهارات معلمي غرف المصادر رغم تحدّيات المشهد الكوروني، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في تهيئة وتطوير هؤلاء المعلمين للحفاظ على حق الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم. 

من جانبها، أكدت مدير عام المعهد الوطني للتدريب صوفيا الريماوي أهمية هذا البرنامج على صعيد التطوّر المهني لمعلمي غرف المصادر؛ خاصةً في ظل جائحة كورونا، مشيرةً إلى أن الموضوعات التي تحويها المادة التدريبية ستسهم في رفد المعلمين الجُدد بالمتطلبات والمهارات اللازمة. 

يُشار إلى أن مشرفي التربية الخاصة يشرفون على التدريب في أربعة مواقع وهي: الخليل، ورام الله والبيرة، ونابلس، وجنين، ضمن إجراءات البروتوكول الصحي والسلامة العامة.

#التربية والتعليم

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