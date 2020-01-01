الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 10 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، غالبيتهم من قرية كوبر.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من كوبر شمال غرب رام الله، وهم: باجس البرغوثي، وسليمان كنعان، وعلي كنعان، وابراهيم عفيف البرغوثي، ومحمود أحمد شنان، وعلي أحمد شنان، وجاد الله أحمد أبو الحاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من قرية المغير شمال شرق رام الله، وهما: أحمد حازم نعسان (38 عاما)، وعماد رضا أبو عليا (27 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال يوسف مرعي، بعد ان داهمت منزله في بلدة بيرزيت، شمال رام الله.

وكانت مواجهات اندلعت جراء اقتحام قوات الاحتلال لبلدات وقرى كوبر وبيرزيت والمغير، ولم يبلغ عن أية اصابات.