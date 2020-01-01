نتنياهو في استقبالها .. إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من الإمارات إلى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أطلقت شركة الطيران "فلاي دبي" منخفضة التكلفة، صباح اليوم الخميس، أولى رحلاتها المباشرة من الإمارات إلى إسرائيل، وذلك بعد شهرين من إعلان التحالف وتطبيع العلاقات بين البلدين برعاية الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة فرانس برس أن الطائرة أقلعت صباح الخميس في رحلتها التي تستغرق نحو أربع ساعات، حيث من المتوقع أن تحط في مطار بن غوريون في اللد عند ساعات الظهر وسيكون نتنياهو في استقبالها .

وأعلنت شركة "فلاي دبي" في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارًا من 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وستقوم الشركة الإماراتية الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي وبن غوريون.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين، وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الإماراتية والإسرائيلية، كما كان هناك عددا من الزيارات الثنائية المتبادلة لفتح فرص السفر والسياحة بين البلدين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي"، غيث الغيث "منذ إطلاق فلاي دبي قبل 11 عاما، التزمنا دوما بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا"

وأضاف الغيث في بيانه "في أعقاب الاتفاقية الثنائية الأخيرة، ستساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار في السعي لتحقيق مصالحنا وقيمنا المشتركة. مع بدء هذه الخدمات، سيكون هناك خيار لتعزيز دخول دولة الإمارات وكذلك إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا مما يقلل إجمالي أوقات الرحلات بعدة ساعات ".

يأتي ذلك، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مباحثات مكثفة تجري في هذه الأيام، للتنسيق لزيارة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو إلى الإمارات ومن ثم البحرين، في المستقبل القريب، حيث سيجري أول زيارة علنية إلى أبو ظبي والمنامة، لكن موعد الزيارة لم يتم تحديده حتى اللحظة.

وسيرسل نتنياهو وزير الخارجية غابي أشكنازي، ليفتتح السفارات الإسرائيلية هناك، وقد يسافر مباشرة بعد فتح سفارة لتل أبيب في كل من المنامة وأبو ظبي. علما أن نتنياهو أجرى الأسبوع الماضي، زيارة سرية إلى السعودية، اجتمع خلالها بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.