الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، غالبيتهم من قرية كوبر.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من كوبر شمال غرب رام الله، وهم: باجس البرغوثي، وسليمان كنعان، وعلي كنعان، وابراهيم عفيف البرغوثي، ومحمود أحمد شنان، وعلي أحمد شنان، وجاد الله أحمد أبو الحاج.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من قرية المغير شمال شرق رام الله، وهما: أحمد حازم نعسان (38 عاما)، وعماد رضا أبو عليا (27 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال يوسف مرعي، بعد ان داهمت منزله في بلدة بيرزيت، شمال رام الله.

واضافت المصادر ان الاحتلال اعتقل الشاب علاء ابتلي، بعد دهم منزله وتفتيشه.من مدينة قلقيلية.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أيسر محمد نواف، وقيس أبو صلاح، بعد ان داهمت منزليهما في بلدة عرابة.

كما داهمت بلدة بيت كاحل شمال الخليل واعتقلت الشاب علي جواد عطاونة (23 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كما قامت باعتقال احمد محمد جلال (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.