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الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدا بحرينيا يضم ممثلين عن العائلة المالكة

الخميس 26 نوفمبر 2020 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدا بحرينيا يضم ممثلين عن العائلة المالكة



القدس المحتلة / سما /

يستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين في مقر رؤساء إسرائيل في القدس  اليوم الخميس، وفدا من البحرين يضم ممثلين عن العائلة المالكة البحرينية ومسؤولين آخرين.

ووفقا لـ"هيئة البث" الإسرائيلية، فإن الوفد سيترأسه، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

ومن المقرر أن تفتتح إسرائيل سفارة لها في العاصمة البحرينية المنامة في الرابع من شهر ديسمبر المقبل وفقا لهيئة البث الرسمية، فيما قدمت المملكة طلبا رسميا للسلطات الإسرائيلية لفتح سفارة في تل أبيب.

يذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صادق، في وقت سابق على اتفاق السلام مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول بحسب القانون في إسرائيل.

ووفق ما عرض على الكنيست فإن إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر، والحق بالعيش بأمن وسلام، ونبذ العنف فضلا عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية.

ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، بعد مصر والأردن والإمارات.

#البحرين #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #الرئيس الإسرائيلي

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