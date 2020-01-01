  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لأول مرة منذ شهر: اسرائيل تسجل أكثر من ألف إصابة بالكورونا

الخميس 26 نوفمبر 2020 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ شهر: اسرائيل تسجل أكثر من ألف إصابة بالكورونا



القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية، صباح اليوم (الخميس) ، أنه لأول مرة منذ حوالي شهر ، تم تشخيص أكثر من 1000 شخص بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وتم يوم أمس إجراء 60463 اختباراً لكورونا ، منها 1069 اختباراً إيجابية ، وبذلك استقرت نسبة الاختبارات الإيجابية أمس عند 1.8٪.

ولا يزال عدد الوفيات في إسرائيل يبلغ 2826 حالة منذ بدء انتشار الفيروس، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة 282. وعدد المرضى النشطين في إسرائيل هو 9422.

في غضون ذلك يستمر التخفيف من الإغلاق ، وتمت الموافقة أمس على افتتاح عدد من المجمعات التجارية ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

ووافق مجلس وزراء كورونا على تشغيل الأسواق والمراكز التجارية وفقًا للقيود التي وافقت عليها الوزارات الحكومية المختلفة .

الأكثر قراءة اليوم

صورة .. سبب وفاة دييغو مارادونا

محلل إسرائيلي: بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية لهذه الاسباب!!

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 20 العشرون

الحكومة الإسرائيلية للجيش: استعدوا لاحتمال هجوم أميركي قريب في إيران

"فوقوا , اصحوا" .. إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)

"الشعبية" تحذر السلطة الفلسطينية والحكومة من أي إجراءات جديدة بشأن غزة

بالفيديو... محمد رمضان يتصدر نشرة أخبار إسرائيلية وغضب اسرائيلي عليه

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و210 حالات تعافٍ

20201126093107

نتنياهو في استقبالها .. إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من الإمارات إلى إسرائيل

ماهر

شاهد.. الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الاخرس

جيش

تقرير: الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية على إيران

الصحة العالمية: وصول أجهزة تنفس صناعي لقطاع غزة و70 ألف مسحة لفحص كورونا خلال يومين