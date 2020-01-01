رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الخميس، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعدام المقدسي نور شقير.

وتناولت أيضا مطالبة نواب في البرلمان الأوروبي بتنفيذ عقوبات على اسرائيل.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد الشاب نور شقير من سلوان وعمليات هدم في الخليل ومسافر يطا وفصايل

- نيابة عن الرئيس: منصور يلقي كلمة أمام الجمعية العامة الثلاثاء المقبل

- "فتح": موقف الرئيس وقيادة الحركة بشأن القدس ثابت ولن نرضخ لسياسة الأمر الواقع

- نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون بتنفيذ عقوبات على اسرائيل

- اشتية يدعو لكسر الأمر الواقع ووضع القضية الفلسطينية على أجندة الأولويات الدولية

- بايدن: الأميركيون لن يسمحوا بعدم احترام النتائج الانتخابية

- 9 وفيات و1720 إصابة بـ"كورونا" وتوقعات بازدياد الإصابات

- الشرطة تعثر على جثة شاب داخل بئر قرب طولكرم وتحقق في سطو مسلح على بنك في عزون

- رحيل الأسطورة "مارادونا"

* "الأيام":

- جنود الاحتلال يعدمون مواطنا مقدسيا قرب حاجز الزعيم بزعم محاولة "دهس"

- "كورونا": 9 وفيات ورصد 1720 إصابة جديدة وتعليق صلاة الجماعة ليومين وإغلاق مؤسسات

- جيش الاحتلال يهدم منشآت في عدة مناطق وعشرات المستوطنين يقتحمون سبسطية مجددا

- "فتح": موقف الرئيس وقيادة الحركة بشأن القدس ثابت ولن نرضخ لسياسة الأمر الواقع

- الحكومة الإسرائيلية تبلور خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية بالضفة

- فارس: ضغوط إسرائيلية دولية لوقف صرف مخصصات الأسرى والمحررين

- غزة: مفوض "الأونروا" يلتقي اتحاد الموظفين دون إحراز تقدم على صعيد أزمة الرواتب

- الأردن: 62 وفاة و5025 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- اسرائيل: 5 وفيات و882 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة

- تأجيل زيارة نتنياهو المقررة للمنامة بطلب من البحرين

- ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات وبايدن: الأميركيون "لن يسمحوا" بعدم احترامها

- "كورونا" في العالم: أكثر من 60 مليونا ونصف المليون إصابة

* "القدس":

- شهيد من القدس برصاص الاحتلال والجيش ينفذ عمليات هدم في عدة مناطق بالضفة

- الحكومة الإسرائيلية تعد خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الأراضي المحتلة

- 9 وفيات و1720 إصابة جديدة بكورونا و490 حالة تعاف

- قناصل أوربيون: اخلاء المقدسيين مخالفة واضحة للقانون الدولي.. والعائلات تطلق النداء

- الأسعد: توقع بازدياد الإصابات بالوباء والالتزام طوق النجاة

- العاروري: المصالحة الوطنية لم تعد لمربعها الأول

- إندبندنت: وزير خارجية بايدن سيواجه عالما صعبا وتركة ثقيلة لترمب وبومبيو

- طاقم الرئيس الأميركي المنتخب يضم مؤيدين لإسرائيل لا ينسون تصرفات نتنياهو ضد أوروبا

- عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

- اسرائيل تطلب من جيشها الاستعداد لهجوم أميركي ضد إيران

- وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا عن 60 عاما

- 5 وفيات و882 إصابة بالفيروس في إسرائيل