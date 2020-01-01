الاحتلال يعتقل شابين من عرابة ويغلق طرقا فرعية جنوب غرب جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من بلدة عرابة، وأغلقت طرقا فرعية في يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أيسر محمد نواف، وقيس أبو صلاح، بعد ان داهمت منزليهما في بلدة عرابة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل ذوي الأسيرين الشقيقين ساري وعبيدة مجيد فشافشة، وفتحي كنعان في بلدة جبع وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر والباحث في شؤون الأسرى تامر سباعنة في بلدة قباطية وإستجوبته وهددته بالاعتقال.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، طرقا فرعية تربط بين بلدتي يعبد وبرطعة وقرية زبدة بالسواتير الترابية والصخور.