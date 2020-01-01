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"فوقوا , اصحوا" .. إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)

الخميس 26 نوفمبر 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فوقوا , اصحوا" .. إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)



القدس المحتلة / سما /

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو على صفحتها بالعربية، حول الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن صورة الفنان محمد رمضان مع مشاهير إسرائيل في دبي.

وكتبت الصفحة على الفيديو: "هل الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان الاسرائيلي تثير القلق أو الخوف لديكم؟ انتوا خايفين من ايه؟ احنا في سنة 2020. فوقوا. اصحوا. ايه النوم في العسل دا؟".

وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية  قد أعلنت في اجتماعها إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي.

 
#اسرائيل #مصر #محمد رمضان #فنان اسرائيلي

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