وزير الاستيطان يتعهد بشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية قبل رحيل ترامب

القدس المحتلة /سما/

تعهد وزير الاستيطان الإسرائيلي "تساحي هنغبي" بشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية قبل رحيل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وقال "هنغبي" خلال كلمة له في الكنيست الليلة، إنه اتفق مع رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" على تسوية "قريبة جداً" لأوضاع 70 بؤرة استيطانية في الضفة وتحويلها الى مستوطنات.





في حين بارك مجلس مستوطنات الضفة الغربية التصريحات مطالباً بتطبيق القرارات على الأرض وبالسرعة الممكنة عبر تشكيل طاقم لتسوية أوضاع عشرات البؤر.

أما رئيس تجمع مستوطنات منطقة رام الله "يسرائيل غانتس" فقد اعتبر البؤر الاستيطانية ذات أهمية كبيرة كونها تتواجد في مناطق استراتيجية جداً في الضفة.