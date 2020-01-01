طقس فلسطين: أجواء باردة وأمطار متفرقة

رام الله/سما/

تبقى البلاد اليوم تحت تأثير المنخفض الجوي الذي أثر على البلاد مع ساعات المساء من يوم أمس ، وهطلت الأمطار في معظم المناطق في الساعات 12 الماضية وكانت غزيرة بشكل خاص على السواحل الجنوبية خاصة شمال قطاع غزة وسواحل اسدود وعسقلان مناطق وسط البلاد.

وتبقى الفرصة مهيئة لتساقط الأمطار في ساعات النهار على فترات مع جو بارد شتوي. ومع ساعات الليل تضعف فرصة الأمطار بشكل تدريجي.

ويوم غد الجمعة هناك فرصة لتساقط زخات من الأمطار على فترات وبعض المناطق وبشكل ضعيف.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم الخميس والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 3-4 درجات، وتبقى البلاد تحت تأثيرات المنخفض الجوي، وتهطل الأمطار المتفرقة في مناطق مختلفة من البلاد خصوصاً في النصف الأول من النهار مع أجواء باردة نسبياً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية نهاراً، وتتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

وفي يوم غد الجمعة لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً نهاراً خصوصاً في الجبال، مع فرصة غير مستبعدة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق فترة الظهر والعصر، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

وفي يوم بعد غد السبت لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودىة قليلاً في بقية المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

ويوم الأحد يكون الجو غائماً جزئيا دون تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويكون الجو بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح الباكر وكذلك الحال في ساعات المساء والليل