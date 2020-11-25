بيليه عن مارادونا: فقدت صديقا عظيما

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أعرب الأيقونة البرازيلية بيليه عن حزنه لوفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، وقال: " فقدت صديقا عظيما".

وقال بيليه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على النبأ: "يا لها من أبناء حزينة، فقدت صديقا عظيما والعالم خسر أسطورة".

وأضاف "هناك الكثير من الكلام ليقال، لكن للآن أتمنى أن يعطي الله القوة لعائلته".

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

وتوفي مارادونا (60 عاما)، مساء الأربعاء، من جراء سكتة قلبية وعقب إجرائه جراحة في المخ قبل عدة أسابيع.