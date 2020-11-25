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بيليه عن مارادونا: فقدت صديقا عظيما

الخميس 26 نوفمبر 2020 05:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيليه عن مارادونا: فقدت صديقا عظيما



سما

أعرب الأيقونة البرازيلية بيليه عن حزنه لوفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، وقال: " فقدت صديقا عظيما".
وقال بيليه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على النبأ: "يا لها من أبناء حزينة، فقدت صديقا عظيما والعالم خسر أسطورة".

وأضاف "هناك الكثير من الكلام ليقال، لكن للآن أتمنى أن يعطي الله القوة لعائلته".

وتوفي مارادونا (60 عاما)، مساء الأربعاء، من جراء سكتة قلبية وعقب إجرائه جراحة في المخ قبل عدة أسابيع.

#بيليه #دييغو مارادونا #الأرجنتين

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