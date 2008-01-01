  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيروس كورونا يسبب خفض معدل الولادات المتدني أصلاً في ايطاليا

الخميس 26 نوفمبر 2020 05:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيروس كورونا يسبب خفض معدل الولادات المتدني أصلاً في ايطاليا



وكالات

تسببت أزمة فيروس كورونا بخفض معدل الولادات المتدنّي أصلاً في إيطاليا، وفق ما كشفت توقعات جديدة للوكالة الوطنية الإيطالية للاحصاءات "إيستات".


فقد بلغ عدد المواليد الجدد في إيطاليا العام الماضي 420 ألفا، الأقل منذ 150 عاما، وهو مرشح للانخفاض أكثر إلى 408 آلاف مولود عام 2020 و393 ألفا عام 2021، وفق التوقعات التي قدمها رئيس "إيستات" جيان كارلو بلانغياردو للنواب الإيطاليين.

وقال بلانغياردو إن "مناخ الخوف وعدم اليقين إضافة إلى الصعوبات المالية (...) التي تسببت بها الأحداث الأخيرة سيكون له تأثير سلبي على خصوبة الأزواج الإيطاليين".

وأضاف أنّ "الركود الديموغرافي الذي يضرب إيطاليا منذ عام 2015 هائل وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي وغير مسبوق في التاريخ الإيطالي، باستثناء ما إذا عدنا لفترة 1917-18 مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وتبعات الإنفلونزا الإسبانية".

وتأثرت النساء وفئة الشباب على وجه الخصوص بشكل كبير من جراء الفيروس، الذي انتشر في إيطاليا لأول مرة بداية العام، ما أدى إلى إغلاق وطني عطّل اقتصاد البلاد.

ولا يزال قطاع الضيافة حتى الآن يعاني نتيجة حظر التجول الليلي على مستوى البلاد والإغلاق المبكر للحانات والمطاعم، في حين تم فرض قيود أكثر صرامة في المناطق الأكثر عرضة للخطر.


وأدّت هذه القيود إلى انخفاض نسبة التوظيف بمعدل 1.9 بالمئة بين النساء من فبراير حتى سبتمبر هذا العام، مقارنة بـ1.1 بالمئة بين الرجال، وفقا لـ"إيستات".

وحذّرت الوكالة من أنّ الأزمة "تفاقم حالة عدم المساواة الموجودة حالياً في سوق العمل".

وقضى الوباء على 80 بالمئة من الوظائف، التي اكتسبتها النساء منذ الأزمة المالية عام 2008.

وبين عامي 2008 و2019 سجّلت إيطاليا 602 ألف وظيفة إضافية شغلتها نساء، لكنّ الأمر استغرق 3 أشهر فقط بين أبريل ويونيو لفقد 470 ألفاً منها.

وتعمل نصف النساء في إيطاليا فقط، مقابل 73 بالمئة في ألمانيا و62 بالمئة في فرنسا و58 بالمئة في إسبانيا، واليونان هي الوحيدة التي لديها أسوأ مستوى توظيف للإناث في أوروبا بنسبة 47 بالمئة فقط.

#فيروس كورونا #ايطاليا #ايستات #كوفيد 19

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. معركة حامية وصراع "فتحاوي" لخلافة عريقات

“تصفية” محمد بن سلمان .. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة عن عودة الأمير محمد بن نايف

صورة .. سبب وفاة دييغو مارادونا

محلل إسرائيلي: بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية لهذه الاسباب!!

فيديو .. إسرائيل في رسالة لغزة : "لم نمنع إدخال مواد طبية إلى القطاع"

الحكومة الإسرائيلية للجيش: استعدوا لاحتمال هجوم أميركي قريب في إيران

"الشعبية" تحذر السلطة الفلسطينية والحكومة من أي إجراءات جديدة بشأن غزة

الأخبار الرئيسية

جيش

تقرير: الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية على إيران

الصحة العالمية: وصول أجهزة تنفس صناعي لقطاع غزة و70 ألف مسحة لفحص كورونا خلال يومين

السنوار

فصائل المقاومة تؤكد: تجريم أي إجراءات عقابية تنوي السلطة فرضها ضد قطاع غزة

حماس تكشف تفاصيل سلسلة اتصالات أجراها هنية مع قادة الفصائل بخصوص قرار السلطة الأخير

العاروري: الرجوب لم يكن يعلم بقرار عودة العلاقات مع الاحتلال..ومن الأفضل أن يذهب شعبنا للانتخابات مرة واحدة