  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اختفاء لاعب نادي الأهلي سابقا "ميدو جابر" في ظروف غامضة

الخميس 26 نوفمبر 2020 05:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختفاء لاعب نادي الأهلي سابقا "ميدو جابر" في ظروف غامضة



وكالات

ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء الأربعاء، أن لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، ميدو جابر، اختفى في ظروف غامضة من فندق إقامة الفريق.


وأعلن المشرف العام على الكرة في فريق سيراميكا كليوباترا، معتز البطاوي، اختفاء اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح "ميدو جابر حاول دخول غرفته في فندق إقامة الفريق، لكنه فوجئ بأن كارت دخول الغرفة لا يعمل، وطُلب منه النزول إلى الاستقبال في الدور الأرضي لتفعيل الكارت".

وتابع: "بعد نزول ميدو جابر إلى استقبال الفندق طلب شخصين التصوير معه، وبعد الصورة اصطحباه إلى خارج الفندق ليختفي اللاعب تماما بعد أن أغلق هاتفه".

وعن هوية الخاطفين قال البطاوي: "لا أعرف ما الذي حدث وما السبب في اختطاف أو اختفاء اللاعب، قد يكون أشخاص أو أندية لا نعلم شيء حتى الآن".

وذكر المشرف العام على الكرة في فريق سيراميكا كليوباترا: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتقديم بلاغا في قسم الشرطة، اختفائه يثير دهشتنا".


وثارت تكهنات بشأن انتقاله لفريق آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد البطاوي قائلا: "لا أستطيع القول الحادث غريب، ويبدو إنه كذلك لكن من فعل ذلك لا أعرف".

واستطرد: "صفقة ميدو جابر انتهت لصالحنا تماماً، ونادي مصر للمقاصة حصل على أمواله التي تم سحبها اليوم من حساب نادي سيراميكا كليوباتر، وينقصنا فقط قيد اللاعب، ولذلك لا يمكن أن يكون ذلك لكي ينتقل إلى نادي أخر".

من جانبه، قال مصطفى جابر شقيق لاعب الأهلي والمقاصة السابق إن إدارة النادي أبلغته بان هنا شخصان طلبا التصوير مع ميدو جابر في فندق المعسكر، وبعدها اختفي اللاعب وفقا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق.

يذكر أن ميدو جابر بدأ مسيرته في نجح حمادي وانتقل للمقاصة ومنه للأهلي في 2016 وبعد 3 أعوام عاد للنادي الفيومي مجددا.

ومع بداية الانتقالات الجديدة للموسم المقبل انضم ميدو جابر إلى سيراميكا كليوباترا، أحد الأندية الصاعدة حديثا للدوري الممتاز، بعقد يمتد لـ3 سنوات.

#مصر #وسائل اعلام مصرية #سيراميكا كليوباترا #اختفاء لاعب مصري #ميدو جابر #اختفاء ميدو جابر #مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. معركة حامية وصراع "فتحاوي" لخلافة عريقات

“تصفية” محمد بن سلمان .. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة عن عودة الأمير محمد بن نايف

صورة .. سبب وفاة دييغو مارادونا

محلل إسرائيلي: بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية لهذه الاسباب!!

فيديو .. إسرائيل في رسالة لغزة : "لم نمنع إدخال مواد طبية إلى القطاع"

الحكومة الإسرائيلية للجيش: استعدوا لاحتمال هجوم أميركي قريب في إيران

"الشعبية" تحذر السلطة الفلسطينية والحكومة من أي إجراءات جديدة بشأن غزة

الأخبار الرئيسية

جيش

تقرير: الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية على إيران

الصحة العالمية: وصول أجهزة تنفس صناعي لقطاع غزة و70 ألف مسحة لفحص كورونا خلال يومين

السنوار

فصائل المقاومة تؤكد: تجريم أي إجراءات عقابية تنوي السلطة فرضها ضد قطاع غزة

حماس تكشف تفاصيل سلسلة اتصالات أجراها هنية مع قادة الفصائل بخصوص قرار السلطة الأخير

العاروري: الرجوب لم يكن يعلم بقرار عودة العلاقات مع الاحتلال..ومن الأفضل أن يذهب شعبنا للانتخابات مرة واحدة