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الأردن يعلن حالة الطوارئ الجوية

الخميس 26 نوفمبر 2020 04:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يعلن حالة الطوارئ الجوية



وكالات

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية مساء الأربعاء حالة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، وفقا لبيانات دائرة الأرصاد الجوية.


ودعت الوزارة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية".

ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال ليتسنى للمواطنين الإبلاغ عن الحوادث.

وسجلت أجهزة الأرصاد الجوية الخاصة بـ"طقس العرب"، نشاطا واضحا للسحب الرعدية في شمال ووسط المملكة.

وتوقعت اشتداد وتيرة الأحوال الجوية غير المستقرة، بحيث تصبح الأمطار أكثر شمولا خلال الفترة القليلة القادمة.

#الأردن #حالة الطوارئ #الظروف الجوية #السيول #طقس العرب

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