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مصر تسجل 365 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 26 نوفمبر 2020 04:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تسجل 365 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا



وكالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، مقارنة بـ361 إصابة و13 وفاة الثلاثاء.

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وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن "إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم الأربعاء، بلغ 114107، بينهم 102201 حالة تماثلت للشفاء، و6585 حالة وفاة".

يذكر أن السلطات الصحية المختصة في مصر، حذرت من موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، على خلفية الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات.

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