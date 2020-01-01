مصر تسجل 365 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، مقارنة بـ361 إصابة و13 وفاة الثلاثاء.

مصر تسجل 365 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كوروناالسيسي: لقاح فيروس كورونا سيكون متوفرا في مصر منتصف العام المقبل

مصر.. 13 وفاة و361 إصابة جديدة بكورونا

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن "إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم الأربعاء، بلغ 114107، بينهم 102201 حالة تماثلت للشفاء، و6585 حالة وفاة".

يذكر أن السلطات الصحية المختصة في مصر، حذرت من موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، على خلفية الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات.