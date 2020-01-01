  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة الصادق المهدي متأثرا بإصابته بكورونا

الخميس 26 نوفمبر 2020 01:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الصادق المهدي متأثرا بإصابته بكورونا



وكالات

توفي زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، ليل الأربعاء الخميس، عن عمر ناهز 85 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مطلع الشهر الحالي.


والمهدي رئيس حزب الأمة وهو آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا، حيث أطاح نظام البشير به في عام 1989.


وانتخب المهدي، إلى جانب رئاسته حزب الأمة طوال أكثر من نصف قرن، بداية الألفية إماما لكيان الأنصار الدعوي، أحد أكبر الجماعات الدينية في السودان.

قضى المهدي أكثر من 7 أعوام من عمره في السجون، ومثلها في المنافي التي أرغمته عليها الأنظمة العسكرية المتعاقبة.

وخلال سنوات السجن والمنافي والملاحقات، عكف الصادق المهدي على كتابة العشرات من المؤلفات في مجالات الفكر والسياسة والتاريخ.

#الصادق المهدي #فيروس كورونا #رئيس وزراء السودان #كوفيد19

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. معركة حامية وصراع "فتحاوي" لخلافة عريقات

“تصفية” محمد بن سلمان .. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة عن عودة الأمير محمد بن نايف

صورة .. سبب وفاة دييغو مارادونا

محلل إسرائيلي: بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية لهذه الاسباب!!

الهجوم الاسرائيلي بدأ باكراً على الفلسطينية دودين قبل دخولها البيت الأبيض

فيديو .. إسرائيل في رسالة لغزة : "لم نمنع إدخال مواد طبية إلى القطاع"

الحكومة الإسرائيلية للجيش: استعدوا لاحتمال هجوم أميركي قريب في إيران

الأخبار الرئيسية

الصحة العالمية: وصول أجهزة تنفس صناعي لقطاع غزة و70 ألف مسحة لفحص كورونا خلال يومين

السنوار

فصائل المقاومة تؤكد: تجريم أي إجراءات عقابية تنوي السلطة فرضها ضد قطاع غزة

حماس تكشف تفاصيل سلسلة اتصالات أجراها هنية مع قادة الفصائل بخصوص قرار السلطة الأخير

العاروري: الرجوب لم يكن يعلم بقرار عودة العلاقات مع الاحتلال..ومن الأفضل أن يذهب شعبنا للانتخابات مرة واحدة

الشهيد شقير

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس