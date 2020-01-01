إطلاق أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.. فيديو

وكالات

كشفت شركة أسترالية النقاب عن إطلاق أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.

وذكر الموقع الإلكتروني "new atlas"، مساء اليوم الأربعاء، أن شركة "AMSL Aero" الأسترالية أطلقت رسميا أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.

وأكد أنه تم إطلاق طائرة تحت اسم "Vertiia" بالشراكة مع المنظمة الطبية الجوية الاسترالية وجامعة سيدني، وهي مروحية صغيرة كهربائية، تطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، وتقطع مسافة 250 كيلومتر (كهرباء) أو 800 كيلومتر (هيدروجين).