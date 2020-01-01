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إطلاق أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.. فيديو

الخميس 26 نوفمبر 2020 01:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.. فيديو



وكالات

كشفت شركة أسترالية النقاب عن إطلاق أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.

وذكر الموقع الإلكتروني "new atlas"، مساء اليوم الأربعاء، أن شركة "AMSL Aero" الأسترالية أطلقت رسميا أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.

وأكد أنه تم إطلاق طائرة تحت اسم "Vertiia" بالشراكة مع المنظمة الطبية الجوية الاسترالية وجامعة سيدني، وهي مروحية صغيرة كهربائية، تطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، وتقطع مسافة 250 كيلومتر (كهرباء) أو 800 كيلومتر (هيدروجين).

وأفاد الموقع الإلكتروني الإخباري، ذو الطابع العلمي، أن الطائرة أو المروحية تعد أكثر أمانا من طائرات الهليكوبتر، وأكثر هدوءًا من الطائرات ذات محركات الاحتراق الداخلي، كما تمتلك Vertiia تطبيقات جديدة ويمكن طلبها باستخدام هاتف ذكي.

وشدد المنفذون للطائرة أو المروحية الاسترالية أن الغرض الأساس لها هو تحقيق المساواة في الرعاية الصحية الريفية والإقليمية وإنقاذ المزيد من الأرواح، عبر تقديم نماذج جديدة للرعاية من خلال اتصال سريع ومنخفض التكلفة.

وأوضح القائمون على طائرة الإسعاف الكهربائية أنه عكس الطائرات الطبية الجوية الأخرى، التي تحتاج مدرجات للهبوط والإقلاع، فإن الطائرة Vertiia تقوم بنقل المرضى من أي مكان إلى المستشفى مباشرة، مما يجعلها سريعة في نقل المرضى المعرضين للخطر.

#طائرة #اسعاف #طائرة اسعاف كهربائية

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