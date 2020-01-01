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فيديو ..ريال مدريد يفوز على انتر ميلان بثنائية في دوري أبطال أوروبا

الخميس 26 نوفمبر 2020 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..ريال مدريد يفوز على انتر ميلان بثنائية في دوري أبطال أوروبا



سما

حقق ريال مدريد فوزًا مستحقًا على إنتر ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بملعب جوزيبي مياتزا بميلانو، في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز إيدين هازارد هدف الميرينجي الأول بالدقيقة السابعة من ركلة جزاء، بينما سجل أشرف حكيمي هدف الريال الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 59.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر مونشنجلادباخ (8 نقاط)، بينما تجمد رصيد الإنتر عند نقطتين بالمركز الأخير.

الأحداث جاءت سريعة حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لريال مدريد بعد عرقلة باريلا لناتشو داخل المنطقة، تمكن هازارد من تحويلها لهدف أول للميرينجي بالدقيقة السابعة.

وكاد الريال أن يضرب إنتر بهدف ثاني، بعدما استلم فاسكيز تمريرة من مودريتش، ليسددها لوكاس بقوة من خارج منطقة الجزاء لتضرب القائم الأيمن لحارس الإنتر هاندانوفيتش.

وأهدر فيرلاند ميندي فرصة محققة للتسجيل بالدقيقة 17، بعد خطأ في التمرير من فيدال، نجح ميندي في قطعها ليمرر إلى دياز الذي أعادها بدوره لميندي لينفرد الفرنسي ويمرر كرة عرضية بدلاً من تسديدها بالشباك.

وحصل إنتر على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة فيدال بالدقيقة 25، إلا أن لوكاكو سددها فوق العارضة.

وتواصلت هجمات الميرينجي على مرمى الإنتر، وأطلق البلجيكي هازارد تسديدة قوية تمكن هاندانوفيتش من إبعادها بقبضة يده إلى ركنية.

وفي الدقيقة 33، سقط أرتورو فيدال داخل منطقة جزاء ريال مدريد، وطالب لاعبوا الإنتر باحتساب ركلة جزاء إلا أن حكم اللقاء أشار لاستكمال اللعب، قبل أن يعترض فيدال ويحصل على بطاقتين صفراويتين ومن ثم الحمراء.

أجرى كونتي تبديل أول مع بداية الشوط الثاني، حيث أخرج الثنائي باستوني ولاوتارو، ليدفع مكانهما بدي أمبروزيو وبيريسيتش.

طالب لاعبوا الإنتر بركلة جزاء في الدقيقة 52، بعد ركلة حرة نفذت داخل المنطقة وشهدت تدخل فاسكيز على جاليارديني، لكن الحكم أشار لاستكمال اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 59، أحرز الريال الهدف الثاني عن طريق أشرف حكيمي بالخطأ في مرماه، بعد كرة عرضية من فاسكيز داخل المنطقة لرودريجو الذي أطلق صاروخ باتجاه المرمى لتلمس الكرة حكيمي قبل دخولها الشباك.

ومن ركلة حرة نفذها توني كروس داخل منطقة جزاء الإنتر بالدقيقة 69، فشل لوكاس فاسكيز في تسديدها بين الخشبات الثلاث ليضرب الكرة في الشباك الخارجية للمرمى.

واستلم هازارد الكرة وانطلق وتوغل باتجاه المنطقة، ليسدد كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الإنتر، مرت بجوار القائم الأيمن للحارس هاندانوفيتش.

فينيسيوس الذي شارك كبديل، حاول تهديد مرمى النيراتزوري، وفي الدقيقة 78 استلم تمريرة مودريتش ليحاول المراوغة داخل المنطقة، ويسدد كرة قوية تعلو عارضة هاندانوفيتش.

وهدد بيريسيتش جناح الإنتر، مرمى كورتوا الذي لم يظهر في المباراة، بعدما توغل داخل المنطقة من الجهة اليسرى ليطلق تسديدة أرضية يتصدى لها الحارس ويبعدها عن مرماه.

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