حارس مرمى نادي الزمالك يعلن خبر وفاة جدته قبل النهائي المرتقب

وكالات

أعلن حارس مرمى نادي الزمالك المصري، محمد أبو جبل، خبر وفاة أحد أفراد عائلته وذلك قبل ساعات على مباراة النهائي الأفريقي المرتقب بين الأهلي والزمالك.

وقال أبو جبل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جدتي أم أبي في ذمة الله.. لاحول ولا قوة إلا الله".



ويستعد الحارس أبو جبل، لقيادة فريقه الزمالك في المواجهة التاريخية أمام غريمه الأهلي، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

في سياق متصل، قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، إن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك ستقام دون جماهير.

وأضاف خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: "نهائي أفريقيا سيكون لأول مرة بين ناديين مصريين، إدارة الكرة في مصر نجحت في نقل المباراة إلى استاد القاهرة، لكن بسبب تداعيات فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره الأفريقي فلن تحضر الجماهير المباراة، لكن المباراة ستتم إذاعتها أرضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة".

جدتي أم أبي في ذمة الله ???? لاحول والا قوة الا الله???? pic.twitter.com/T8zEXHum1g — Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) November 25, 2020

وعلق الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عبر "تويتر" على المباراة، قائلا: "واحدة من أكبر مواجهات في عالم كرة القدم، والآن لأول مرة، عملاقا القاهرة الأهلي والزمالك وجهًا لوجه يوم الجمعة على اللقب الأفريقي ولحجز مكان في كأس العالم للأندية".