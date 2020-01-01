أحمد العوضي يكشف حقيقة خبر انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

وكالات

خرج الفنان المصري أحمد العوضي عن صمته وكشف حقيقة خبر انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.



وأعاد العوضي نشر ما كتبته بعض الصفحات حوال انفصاله عن ياسمين، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق ضاحكا: "إيه ده بجد.. تصدق معرتفش إلا من هنا".

وثارت حالة من الجدل الكبير من خلال جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهي الشائعة التي انتشرت كثيرا أثناء الساعات الماضية.

يذكر أن أحمد العوضى، شارك فى السباق الرمضانى الماضى، بمسلسل الاختيار، والذى حقق نجاحًا واسعًا، حيث جسد فيه شخصية الإرهابى الخائن هشام عشماوى، فيما شاركت ياسمين عبد العزيز فى مسلسل "ونحب تانى ليه"، مع شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وغيرهم.