  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وفاة معلم أمام طلابه أثناء درس عن بعد في مدينة الدمام بالسعودية

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة معلم أمام طلابه أثناء درس عن بعد في مدينة الدمام بالسعودية



وكالات

توفي معلم يعمل في مدرسة أهلية في مدينة الدمام السعودية، اليوم الأربعاء، أثناء تدريس تلاميذه عن بعد.

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية، عن أحد زملاء المعلم الراحل قوله، فإن المعلم المنحدر من إحدى الجنسيات العربية  سقط بشكل مفاجئ وهو يشرح درسا لطلابه عبر منصة "مدرستي" الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم، ليفاجئ طلابه، الذين أبلغوا معلمين آخرين على الفور بما جرى، ليهبوا لنجدة زميلهم في منزله.


وأضاف أنه تم إبلاغ الهلال الأحمر لمباشرة الحالة، وتم نقل المعلم إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

ولم تتضح بعد أسباب وفاة المعلم الذي قضى في منزله بأحد الأحياء القريبة من مدرسته.

#السعودية #الدمام #وفاة معلم أمام طلابه #الهلال الأحمر #منصة مدرستي

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. معركة حامية وصراع "فتحاوي" لخلافة عريقات

“تصفية” محمد بن سلمان .. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة عن عودة الأمير محمد بن نايف

صورة .. سبب وفاة دييغو مارادونا

محلل إسرائيلي: بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية لهذه الاسباب!!

الهجوم الاسرائيلي بدأ باكراً على الفلسطينية دودين قبل دخولها البيت الأبيض

شاهد..ترامب يقدم أقصر مؤتمر صحفي لأي رئيس أميركي في التاريخ

فيديو .. إسرائيل في رسالة لغزة : "لم نمنع إدخال مواد طبية إلى القطاع"

الأخبار الرئيسية

الصحة العالمية: وصول أجهزة تنفس صناعي لقطاع غزة و70 ألف مسحة لفحص كورونا خلال يومين

السنوار

فصائل المقاومة تؤكد: تجريم أي إجراءات عقابية تنوي السلطة فرضها ضد قطاع غزة

حماس تكشف تفاصيل سلسلة اتصالات أجراها هنية مع قادة الفصائل بخصوص قرار السلطة الأخير

العاروري: الرجوب لم يكن يعلم بقرار عودة العلاقات مع الاحتلال..ومن الأفضل أن يذهب شعبنا للانتخابات مرة واحدة

الشهيد شقير

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس