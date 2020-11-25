وفاة معلم أمام طلابه أثناء درس عن بعد في مدينة الدمام بالسعودية

وكالات
توفي معلم يعمل في مدرسة أهلية في مدينة الدمام السعودية، اليوم الأربعاء، أثناء تدريس تلاميذه عن بعد.
ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية، عن أحد زملاء المعلم الراحل قوله، فإن المعلم المنحدر من إحدى الجنسيات العربية سقط بشكل مفاجئ وهو يشرح درسا لطلابه عبر منصة "مدرستي" الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم، ليفاجئ طلابه، الذين أبلغوا معلمين آخرين على الفور بما جرى، ليهبوا لنجدة زميلهم في منزله.
منصة «#مدرستي».. تسجّل أول حالة وفاة معلم أمام طلابه#عاجل #عكاظ #ان_تكون_اولا— عكاظ (@OKAZ_online) November 25, 2020
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وأضاف أنه تم إبلاغ الهلال الأحمر لمباشرة الحالة، وتم نقل المعلم إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.
ولم تتضح بعد أسباب وفاة المعلم الذي قضى في منزله بأحد الأحياء القريبة من مدرسته.