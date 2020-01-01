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خامنئي: إن "البسيج"هي "ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني".

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: إن "البسيج"هي "ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني".



وكالات

قال المرشد الأعلى في إيران، آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن قوات التعبئة (البسيج) هي "ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني".

وفي بيان بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة التعبئة الشعبية، قال الخامنئي: "التعبئة إرث كبير ورائع من الإمام الخميني، ومظهر من مظاهر الاقتدار الوطني الذي يجسد قيم الإخلاص والبصيرة والجهاد"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".


وأضاف أن اسم التعبئة يذكر في كل مكان ويتجلى وجودها دفاعا عن الوطن واستقلاله واستقراره، وفي الخدمات الحيوية على المستوى الوطني، وفي قيادة الأنشطة العلمية والتقنيات الجديدة، وفي مناهج القيم وفي خلق اجواء معنوية.

وأردف المرشد الأعلى:

الإيمان والعزم والشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس هي الميزات الأساسية لقوات التعبئة وهذه هي من نِعَم الله التي يجب الحفاظ عليها وشكر الباري تعالى عليها.
وختم قائلا إن "التعبئة (البسيج) هي ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني، وان الأعداء كانوا وسيظلون يفكرون دائما في تقويضها أو عرقلة نشاطها".

#علي خامنئي #ايران #قوات التعبئة #البسيج

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