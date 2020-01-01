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بايدن يدعو الأمريكيين إلى التكاتف لمحاربة فيروس كورونا

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يدعو الأمريكيين إلى التكاتف لمحاربة فيروس كورونا



وكالات

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الوحدة، اليوم الأربعاء، في خطاب عشية عيد الشكر وجهه إلى الأمة، وطالب خلاله الأمريكيين بالتكاتف لمحاربة فيروس كورونا الذي توقع أن استمراره لأشهر قادمة.

وطالب بايدن الأمريكيين باتخاذ الاحتياطات لوقف انتشار الفيروس، من خلال ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي، مضيفا أنه هو نفسه يتخذ الاحتياطات بشأن عيد الشكر ويتجنب التجمعات العائلية الكبيرة التقليدية، وبدلا من ذلك يقضي العطلة مع زوجته وابنته وزوج ابنته فقط، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

مريض يصل بسيارة إسعاف برعاية عاملين طبيين يرتدون معدات وقائية بسبب مخاوف كوفيد-19  خارج مركز جامعة نيويورك لانغون الطبي، 13 أبريل 2020 ، في نيويورك، الولايات المتحدة
 

هذه هي اللحظة التي نحتاج فيها إلى التحلي بالقوة والإرادة ومضاعفة جهودنا وإعادة إلزام أنفسنا بهذه المعركة. نحن جميعا في هذا معا.
جاءت تصريحات بايدن في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة والوفيات بفيروس "كوفيد –19" على الصعيد الوطني، وحذر خبراء الصحة العامة من أن التجمعات العائلية الكبيرة المتوقعة لعطلة عيد الشكر من المرجح أن تمتد وتفاقم الزيادة.

توفي أكثر من 260 ألف أمريكي بسبب "كوفيد- 19"، وتجاوز عدد الوفيات اليومي، الثلاثاء، 2000 شخص لأول مرة منذ مايو/ أيار، مع زيادة الإصابات والحالات التي تحتاج لعلاج بالمستشفيات على الصعيد الوطني.

#جو بايدن #الولايات المتحدة الأمريكية #فيروس كورونا

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