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السلطات التايلاندية تصادر مواد تنظيف بمليار دولار على أنها مخدرة

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات التايلاندية تصادر مواد تنظيف بمليار دولار على أنها مخدرة



وكالات

أعلنت السلطات في تايلاند عن مصادرة كمية من مادة على أنها عقار الكيتامين المسبب للهلوسة، قبل أن تكتشف أنها مادة تستخدم في مستحضرات التنظيف.

وقال وزير العدل التايلاندي إن المصادرة، التي زعمت السلطات في بادئ الأمر، أنها لما قيمته نحو مليار دولار من الكيتامين، كانت ناجمة عن "سوء فهم"، بحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.


وصادرت السلطات هذه المادة، في وقت سابق من الشهر، معلنة أنها أكبر عملية مصادرة للكيتامين نفذتها تايلاند.

وتستخدم مادة الكيتامين بشكل واسع كمخدر طبي، لكن بسبب تأثيرات الهلوسة التي تسببها، يعتقد أيضا أنها تستخدم كمخدر في الحفلات. ويمكن أن تتسبب مادة الكيتامين في أضرار بالغة للجسم، كما يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا استخِدمت على هذا النحو، بحسب الشبكة.

وأوضح الوزير أن الالتباس حدث لأن أداة الاختبار الأولي، التي تكون نتيجتها باللون القرمزي في حالة وجود مادة هيدروكلوريد الكيتامين، تتفاعل على النحو نفسه مع فوسفات ثلاثي الصوديوم.

لكن عندما تم إجراء الاختبارات مرة أخرى في مختبر مجهز من قبل هيئة مكافحة المخدرات في تايلاند، تأكد أن 66 كيسا على الأقل كانت تحتوي على المادة المستخدمة في مستحضرات التنظيف، بحسب صحيفة بانكوك بوست.

وفي يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، صادرت تايلاند نحو 11.5 طن من المسحوق الأبيض من مستودع محلي في أعقاب ورود بلاغ من تايوان.

وفي وقت لاحق، أقر وزير العدل بأنه "ربما كان من السابق لأوانه عقد مؤتمر صحفي" في مثل هذه المرحلة المبكرة، بحسب صحيفة بانكوك بوست.

#تايلاند #الكيتامين #مواد مخدرة #مخدرات #شبكة بي بي سي

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