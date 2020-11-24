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الجبير يثير دهشة الجميع بإجابته عن "الأسئلة العدوانية"... فيديو

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبير يثير دهشة الجميع بإجابته عن "الأسئلة العدوانية"... فيديو



وكالات

أثارت أجوبة وردود فعل عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إعجاب ودهشة الكثيرين حول العالم خلال اللقاءات الرسمية والإعلامية، خاصة ما يتعلق بتلك الردود حول المملكة.

ونشر ألبيرتو فيرنانديز، الدبلوماسي الأمريكي السابق، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الثلاثاء، للتعليق على أسلوب عادل الجبير، بشأن الرد على "الأسئلة العدوانية"، بحسب تعبيره.

وكتب فيرنانديز باللغة العربية، قائلا: "لقد كنت متحدثا رسميا ومسؤولا إعلاميا ودبلوماسيا في العديد من الظروف الصعبة. وعلينا أن أقول كيف أحترم إجابات هذا الوزير السعودي على الأسئلة العدوانية.  إنها مهارة مهمة (سواء كنت تتفق معه أم لا)".


وجاء تعليق الدبلوماسي الأمريكي ردا على مقطع فيديو سابق للجبير، نشره المترجم والإعلامي السعودي، عبد الله الخريف، والذي أوضح من خلاله الأخير أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية متألق كعادته مع قناة دنماركية، خاصة بعد قول المذيع إن "السعودية تتوسل لجذب الاستثمارات الخارجية"، فأوقفه الوزير، وأعتذر المذيع، على الفور. 

وأوقف عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي الأسبق، المذيع الدنماركي، حينما قال له:

أنا أسألك لأنكم تتوسلون للاستثمارات وتدعون العالم.
وجاء جواب الجبير سريعا: "نحن لا نتوسل لأحد، العالم يطرق بابنا نحن لا نتوسل للاستثمارات..."، وهي الجملة التي قالها بعدما صرح بأن بلاده "ليست جمهورية موز".

#عادل الجبير #وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية #السعودية

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