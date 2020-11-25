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قوات الاحتلال تنهي مناورات عسكرية على الحدود مع غزة

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تنهي مناورات عسكرية على الحدود مع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي الانتهاء من إجراء مناورات عسكرية موسعة على الحدود مع غزة، تحاكي الحرب على القطاع.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أنه انتهى، اليوم الأربعاء، التمرين العسكري الموسع على الحدود مع غزة، ويهدف إلى فحص جاهزية قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة لسيناريو حرب محتملة.


وذكر أدرعي أن التمرين حاكى سيناريوهات مختلفة دفاعية وهجومية وعملياتية، وآلية التعامل معها بحرا برا وجوا، كما اختبر قدرات العمل المشترك بين الأذرع كافة.

وأشار إلى هذا التمرين يعد واحدا من التدريبات المدرجة مسبقًا لعام 2020، وجاء من أجل تعزيز وتطوير جهوزية القوات لأي تصعيد في الجبهة الجنوبية المقابلة لقطاع غزة.

#أفيخاي أدرعي #الحرب على غزة #تويتر #قطاع غزة

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