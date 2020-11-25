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علاء مبارك يقدم اقتراحا لمحمد رمضان لإنهاء الأزمة ..و إسرائيل ترد على الغضب المصري

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
علاء مبارك يقدم اقتراحا لمحمد رمضان لإنهاء الأزمة ..و إسرائيل ترد على الغضب المصري



وكالات

علّق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، على أزمة الفنان المصري، محمد رمضان، وصورته مع مطرب إسرائيلي.

ونشر علاء تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، للرد على أزمة رمضان، مطالبا إياه بالاعتذار، موضحا أنه ممثل موهوب وله جمهور عريض.

محمد رمضان ممثل موهوب وله جمهور كبير اخطأ واعتقد دون قصد وعشان نقفل القصة دي اقترح على محمد الخروج وتقديم اعتذار يدل على ثقة بالنفس اعتذار لن يجرح كرامتك بل يجعلك كبيراً فى نظر جمهورك ومحبينك فلا تجعل الاعتذار ثقيل على نفسك بل سيعنى انك تقدر العلاقة مع الاخرين وتمنحها اهمية كبيرة.


وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على "تويتر": "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".


وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، أول أمس، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي. 


وذكرت في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم، بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".


ومن بين التعليقات التي وردت على تغريدة علاء مبارك، أن "ما قام به رمضان حركة مقصودة، وحركة التسريبات مقصودة من الإعلامي الإماراتي..".

وكتب آخر: "إنه لا يمكن المقارنة بين موهبة رمضان، وكل من السقار ونور الشريف وشوقي والمليجي وزكي رستم.. هل في وجه مقارنه!!!!".

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.

وردت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى، على الغضب المصري من صورة محمد رمضان مع مشاهير من إسرائيل في دبي.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، فيديو على صفحتها بالعربية، وقالت: "هل الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان الاسرائيلي تثير القلق أو الخوف لديكم؟ انتوا خايفين من ايه؟ إحنا في سنة 2020. فوقوا. اصحوا. ايه النوم في العسل دا؟".

#محمد رمضان #علاء مبارك #أزمة محمد رمضان #أفيخاي أدرعي

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