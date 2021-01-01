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مسؤول إسرائيلي: اللقاحات ستنجح في وقف انتشار كورونا بحلول العام المقبل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: اللقاحات ستنجح في وقف انتشار كورونا بحلول العام المقبل



القدس المحتلة / سما /

أعرب المنسق السابق لمكافحة كورونا في إسرائيل روني غامزو عن ثقته بأن اللقاحات الجديدة التي طورتها شركات الأدوية الأمريكية والدولية، ستنجح في وقف انتشار الوباء بحلول العام المقبل.

وقال: "ستنتهي أزمة فيروس كورونا في عام 2021... في رأيي، سيكون اللقاح ناجحا وسنرى في النصف الأول من عام 2021 تسويقا وإنتاجا ضخما للقاح، ربما ليس فقط من قلبل شركة واحدة".

وعن الخلل في عمليات التعقب الرقمي التي يقوم بها جهاز الأمن العام "الشاباك" لمراقبة هواتف أشخاص خالطوا مصابي كورونا، قال أضاف: "دولة إسرائيل حريصة جدا على الخصوصية والكفاح ضد الوباء لا ينتهك الخصوصية في هذه المرحلة، وصناع القرار يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى التوازن في كل وقت"، مؤكدا أن الجميع يحاولون تجاوز هذا الحادث بحد أدنى من التعدي على الخصوصية.

#اسرائيل #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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