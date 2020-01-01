واللا الاسرائيلي: "تأجيل زيارة نتنياهو للمنامة بطلب من البحرين"

القدس المحتلة / سما /

تأجلت الزيارة العلنية الأولى لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى المنامة بطلب من السلطات البحرينية؛ بحسب ما نقل موقع "واللا"، مساء اليوم، الأربعاء، عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

وأشار الموقع الإخباري الإسرائيلي إلى أن السلطات في البحرين طلبت تأجيل زيارة نتنياهو إلى موعد لاحق، علما بأنها كانت مقررة مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب الموقع، فإن المسوغات التي قدمتها البحرين لتأجيل الزيارة التي أعلن عنها نتنياهو أمس، تتمثل برغبتها بأن تكون الزيارة ضمن "جولة لنتنياهو في منطقة الخليج يزور خلالها الإمارات كذلك".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو أصدر تعليمات للوزراء بتأجيل زياراتهم المرتقبة إلى الإمارات، إذ يعتزم نتنياهو أن يكون أول مسؤول إسرائيلي يزور أبو ظبي بعد توقع اتفاق التحالف بين الجانبين في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكان نتنياهو قد أعلن أمس، الثلاثاء، أنه سيزور البحرين قريبا، استجابة لدعوة رسمية. وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تحدثت مع ولي العهد ورئيس وزراء البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".

وأضاف أنه "كلانا متحمسان جدا لحقيقة أنه يمكننا جلب ثمار السلام لشعوبنا وبلداننا، في وقت قصير جدا". وتابع أنه "ولذا فإنه وجّه لي دعوة بالقيام قريبا بزيارة إلى البحرين، وأنا سأقوم بها نيابة عنكم وبكل سرور".

من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن زيارة نتنياهو مقررة مطلع الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنها جزء من جولة تتضمن زيارة إلى أبو ظبي يلتقي خلالها نتنياهو ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد.

وأضافت أن المسؤولين في مكتب نتنياهو "يجرون الترتيبات الأخيرة للرحلة مع مكتبي ابن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في أبوظبي والمنامة".