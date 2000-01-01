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أوباما: استجابة حكومة الولايات المتحدة لأزمة كورونا "مخزية"

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوباما: استجابة حكومة الولايات المتحدة لأزمة كورونا "مخزية"



وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز" أسوأ كوابيسه، معتبرا أن استجابة حكومة الولايات المتحدة لأزمة كورونا "مخزية".

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وفي حديث لبرنامج "The Late Show"، لفت إلى أن تدابير السلامة بما فيها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كان ينبغي اعتبارها "أمرا منطقيا" بدلا من "فعل قمعي".

وأضاف أنه "لو اتخذت هذه الخطوات فورا، فلا شك في أننا كنا سننقذ بعض الأرواح، ومن المفارقات، أن الاقتصاد كان سيكون أفضل".

وفي ما يتعلق بفوز ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016، قال أوباما إن هذا الأمر كان "مصدر قلق".

وعما إذا كان يشعر أن هذه المخاوف قد "ثبتت"، أجاب أوباما بأنه "تم تجاوزها".

#باراك أوباما #الولايات المتحدة الأمريكية #فيروس كورونا

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