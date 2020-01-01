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الصحة الإسرائيلية: 576 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 576 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

شُخصت 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة في هذه الفترة، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 9,010، من مجمل الإصابات المسجلة من آذار/ مارس الماضي، والتي وصلت إلى 331,678.

وأوضحت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 1.4%، علما بأن يوم أمس، الثلاثاء، شهد تشخيص 835 إصابة جديدة بعد إجراء 59,664 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 2,826 حالة، إذ لم تسجل حالات وفاة منذ منتصف الليلة الماضية. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 285، من بينها 121 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 110 حالات بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المشافي 489 مريضا، بينهم 76 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 8,358 مصابا العلاج المنزلي، في حين يتلقى 163مصابا العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وفي سياق متصل، طالب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بطرح قرار المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، بمضاعفة الغرامات على انتهاك التعليمات الحكومية للحد من انتشار الفيروس.

وقال غانتس إن "عدم تطبيق القرار يضر بقدرة السلطات على مواجهة انتشار الفيروس ويقلص من فرص السماح باستئناف النشاطات الاقتصادية".

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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