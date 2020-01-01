سبب وفاة المعلم محمد حسان أمام طلابه عبر منصة مدرستي

الرياض / سما

أعلنت مصادر تربوية سعودية، يوم الأربعاء 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، عن تفاصيل وفاة معلم أمام طلابه أثناء شرح أحد الدروس لهم عبر منصة مدرستي عن بعد في محافظة الدمام.

وأكدت المصادر التربوية في تصريح صحفي عبر تويتر وفاة المعلم محمد حسان أستاذ مسابق الحاسب الآلي في مدرسة ثانوية أهلية (لم توضح اسمها) بالدمام في المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، فقد سقط المعلم حسان أمام الطلاب الذين حضروا الحصة الدراسية بث مباشر عن بعد، ثم جرى نقله إلى المستشفى، قبل أن يتم الإعلان أنه قد فارق الحياة.

سبب وفاة المعلم محمد حسان:

ونقلت وسائل إعلام عن سعيد الباحص المتحدث الرسمي باسم تعليم الشرقية قوله : "نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة الزميل المعلم محمد حسان مدرس مادة الحاسب الآلي".

ووفقا للأستاذ الباحص، فقد انتقل المعلم محمد حسان إلى رحمة الله تعالى خلال تقديمه واجبه المهني في حصة دراسية عن بعد من منزله، موضحا أن وفاته كانت طبيعية.

وتفاعل الطلاب والأهالي والمغردون مع خبر وفاة المعلم حسان أمام طلابه، إذ نشروا تعازي ومواساة إلى ذويه، موضحين أن هذه حالة الوفاة الأولى عبر مدرستي الإلكترونية.

من جانبها، بعثت وزارة التربية والتعليم السعودية، ببرقية تعزية إلى أسرة الأستاذ الراحل حسان، مشيرة إلى أنه كان من المدرسين المجتهدين في التدريس عبر منصة مدرستي.