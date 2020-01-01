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غزة: إحباط عملية تهريب قطع أثرية عبر معبر رفح

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إحباط عملية تهريب قطع أثرية عبر معبر رفح



غزة / سما /

أحبطت دائرة مراقبة المعابر والموانئ بالمباحث العامة بالشرطة، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب قطع أثرية عبر معبر رفح البري.

وقال الرائد كمال البنا، مدير مباحث معبر رفح، في تصريح صحفي وصل معا، إنه وخلال المتابعة الميدانية في صالة المغادرة بالمعبر في اليوم الثاني من فتحه ثلاثة أيام، تم الاشتباه بسيدة تحمل ممنوعات في أمتعتها.

وأضاف، "تم تفتيش أمتعة السيدة المذكورة من قبل عناصر الشرطة النسائية، حيث تم ضبط (4) قطع أثرية، وعلى الفور تم مباشرة التحقيق الأوّلي معها.

ولفت إلى أن السيدة اعترفت خلال التحقيق باستلام القطع من أحد الأشخاص ويدعى (ع، ن) 24 عاماً، من أجل توصيلها كأمانة داخل ظرف مغلق لأشخاص خارج القطاع، دون علمها بطبيعة محتويات الظرف.

وأوضح أنه تم على الفور توقيف الشخص المذكور، وخلال التحقيق الأولي معه أقرّ بمحاولته تهريب القطع الأثرية إلى الخارج عن طريق السيدة التي تم ضبطها في معبر رفح.

وأشار إلى أنه تم تدوين أقوال المشتبه بهم، وتحريز المضبوطات حسب الأصول، وإحالة الملف والمضبوطات لقسم السياحة والأثار بالمباحث؛ لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية في القضية.

#قطع اثرية #معبر رفح #المباحث العامة #تهريب قطع أثرية

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