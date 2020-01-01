3 وفيات و140 اصابة جديدة بكورونا بالقدس

القدس المحتلة / سما /

افاد الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس أن فيروس كورونا لا زال يتفشى في المدينة التي شهدت خلال اليومين الماضيين تسجيل ثلاث وفيات في كل من كفر عقب، بيت صفافا، وبيت حنينا ، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية انتشار الفيروس الى ١٠١ حالة.

وقد شهدت المدينة تسجيل ١٤٠ اصابة توزعت كما يلي : امس الثلاثاء ٦٧ اصابة،اليوم الاربعاء ٧٣ اصابة ، مقابل ٧٢ حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات النشطة والفاعلة الى (٦٥٥ ) اصابة .

واضاف الدكتور الجبريني ان عدد الحالات المقدسية التي تعالج حاليا في المستشفيات يبلغ اكثر من ٤٠ حالة من بينها عدد من الحالات الخطيرة .

وأوضح الطبيب المقدسي ان حي بيت صفافا اصبح منطقة حمراء وفقا لمؤشر الرمزور وان حي بيت حنينا مهدد للانتقال الى اللون الأحمر ايضاً ؛ بسبب ارتفاع عدد الاصابات ؛ مناشدا المواطنين مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامة ، التباعد الاجتماعي ، ومواظبة التعقيم.

وأشاد الدكتور الجبريني باسم وحدة كورونا بتجاوب المواطنين المقدسيين ، وإقبالهم على اجراء الفحوصات منذ الأسبوع الماضي انطلاقا من دور الوحدة التطوعي واستعدادها لخدمة مواطني المدينة ، للمساعدة بوقف انتشار هذه الجائحة ومساعدة الجميع بهذا التحدي الكبير الذي يضيف للضرر الصحي ، اضرارا ً اقتصادية واجتماعية كبيرة .