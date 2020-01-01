  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنين: الفصائل الوطنية والإسلامية تو كد التمسك بخيار المصالحة

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الفصائل الوطنية والإسلامية تو كد التمسك بخيار المصالحة



جنين / سما /

اعتبرت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين، مساء اليوم الأربعاء، أن السبيل لإنهاء الاحتلال يتطلب إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية.

وأكدت الفصائل خلال اجتماعها في مقر جبهة النضال الشعبي، خيار المقاومة الشعبية الذي يشكل أحد أدوات النضال الفلسطيني لدحر الاحتلال الإسرائيلي، مثمنة الجهود التي تبذل من قبل الرئيس والقيادة في استيعاب شريحة الأسرى المحررين في مؤسسات الدولة وانصافهم من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وطالب ممثلو الفصائل بالإفراج عن الأسرى جميعا وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك كحق وطني أقرته كافة المواثيق الدولية، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

ودعت الفصائل أبناء محافظة جنين إلى المشاركة بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأسير أبو دياك في منزله في بلدة سيلة الظهر، والمشاركة في استقبال الأسير ماهر الأخرس يوم غد الخميس بمنزله في بلدة سيلة الظهر.

وتم الإعلان عن حملة "أنصار" لنصرة الأسرى بمبادرة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبالتعاون مع القوى الوطنية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى وذلك خلال زيارة لمنزل الشهيد كمال أبو وعر، واستكمال الفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال الهادفة إلى النيل من حياة أسرانا.

وترأس الاجتماع منسق فصائل العمل الوطني راغب أبو دياك، وعضوية ممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية: عبد الله قبها، وعبد الجبار جرار، ومهند قلالوه، ومفيد جلغوم، وفياض زقزوق، وغياث عابد، وعبد الكريم طحاينة، وعطا اغباريه، وجمال محاميد.

#الفصائل الفلسطينية #المصالحة الفلسطينية #جنين

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. معركة حامية وصراع "فتحاوي" لخلافة عريقات

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 19 التاسعة عشرة

“تصفية” محمد بن سلمان .. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة عن عودة الأمير محمد بن نايف

محلل إسرائيلي: بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية لهذه الاسباب!!

صورة .. سبب وفاة دييغو مارادونا

الهجوم الاسرائيلي بدأ باكراً على الفلسطينية دودين قبل دخولها البيت الأبيض

شاهد..ترامب يقدم أقصر مؤتمر صحفي لأي رئيس أميركي في التاريخ

الأخبار الرئيسية

الصحة العالمية: وصول أجهزة تنفس صناعي لقطاع غزة و70 ألف مسحة لفحص كورونا خلال يومين

السنوار

فصائل المقاومة تؤكد: تجريم أي إجراءات عقابية تنوي السلطة فرضها ضد قطاع غزة

حماس تكشف تفاصيل سلسلة اتصالات أجراها هنية مع قادة الفصائل بخصوص قرار السلطة الأخير

العاروري: الرجوب لم يكن يعلم بقرار عودة العلاقات مع الاحتلال..ومن الأفضل أن يذهب شعبنا للانتخابات مرة واحدة

الشهيد شقير

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس